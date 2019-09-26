شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يسلم دروعًا للفائزين في مهرجان الخيول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، دروع التميز ومجسمات لحصان جامح للمتسابقين الفائزين في مسابقة جمال الخيول المسجلة إناث تحت سنة، والتى بدأت اليوم بمشاركة عدد 200 مزرعة و120 حصانا عربيا من مختلف محافظات الجمهورية.

أكد المحافظ أن المهرجان اليوم يعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مهرجان الشرقية والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل بذلك محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

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وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة جمال إناث الخيول العربية المسجلة.

وكانت المجموعة الأولى من عمر تحت سنة فازت المهرة تغريد مصراته بالمركز الأول، وجاءت المهرة فريدة سما في المركز الثاني، وفازت المهرة كارما العواد بالمركز الثالث، وفازت المهرة ريحانة بالمركز الرابع، وجاءت المهرة هندية البستاني بالمركز الخامس.

وكانت المجموعة الثانية من عمر إناث تحت سنتين وفازت المهرة فراشة القصر الملكي بالمركز الأول، وجاءت المهرة جوهرة خديجة في المركز الثاني، وفازت المهرة ندى العواد بالمركز الثالث، وفازت المهرة إسراء الحمد بالمركز الرابع.

وقام محافظ الشرقية بالتقاط صور تذكارية مع المتسابقين الفائزين وأصحاب المزارع المشاركة في فاعليات المهرجان، مقدماً لهم الشكر على المشاركة في المهرجان.

تسليم الدروع للفائزين فى مهرجان الخيول

تسليم الدروع للفائزين فى مهرجان الخيول

تسليم الدروع للفائزين فى مهرجان الخيول

تسليم الدروع للفائزين فى مهرجان الخيول