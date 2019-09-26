شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الشرقية للخيول العربية في بلبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 24، والذي تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء أحمد زكي مساعد مدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالشرقية ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

بدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد فيها أن المحافظة قد قامت بتنظيم مهرجان الخيول العربية ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي، مشيراً إلى المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان في كل في إطار احتفالاتها بالعيد القومي، وقد قامت وزارة السياحة بتسجيله في أجندتها السياحية كمنتج سياحي غير تقليدي ومهرجان رياضي يضع المحافظة على الخريطة السياحية .

وأضاف المحافظ، أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وحوالي 120 موقع أثري أشهرها صان الحجر وتل بسطة وتشرفت وتباركت بأن كانت معبراً للسيدة مريم العزراء والعائلة المقدسة، مشيراً إلى ضرورة تنشيط وتدعيم السياحة من خلال استثمار مقومات السياحة المختلفة وفي مقدمتها رياضة الخيول العربية الأصيلة التي تشتهر بها المحافظة.

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كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 24 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر بالإزدهار تحت رعاية إبنها البار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدأت فاعليات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض ببدء فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة لتبدأ بعد ذلك مجموعة حملة الأعلام بفرق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة وطلبة المدارس والجامعات بالدخول لأرض المهرجان للإصطفاف بأربع قاطرات بعمق عشر أعلام حاملين الأعلام الملونة ترميزاً للخيول المشاركة ونوادي الفروسية ومزارع الخيول، وقامت مديرية الشباب والرياضة بتقديم تابلوهات فنية «رقصة التحميله» بتقديم أغاني ورقصات تراثية مستوحاة من البيئة الشرقاوية بإستخدام الآلات الشعبية «المزمار – الناي – الطبل البلدي»، كما تم تقديم تابلوه «كف العرب»، يستعرض تراث بدو بلبيس، لتختتم فقرات مديرية الشباب والرياضة بتقديم رقصه التنورة، كما قام المطرب محمد قمر بتقديم فقرة غنائية نالت إستحسان وإعجاب الحضور .

وأوضح المحافظ أن جوائز المهرجان لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار محافظة الشرقية .

وقدم محافظ الشرقية التهنئة لأهالي الشرقية بمناسبة إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن الشرقية أمام خديوي البلاد مطالباً بالحرية والكرامة.

مهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية