شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «اتحاد العمال»: عمال مصر حصلوا على مكاسب عديدة في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عمال مصر حصلوا على العديد من المكاسب التي تحققت لهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي أقيمت فيه العديد من الأنشطة والمشروعات العملاقة التي وفرت فرص العمل اللائق والآمن للشباب، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ، بما ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، ولابد أن نشير إلى التعديلات الدستورية التي كفلت للعمال الحقوق الشرعية من الرعاية الاجتماعية والصحية وممارسة الحقوق والحريات السياسية.

وأضاف «وهب الله»، في بيان، أن الفترة الماضية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم حرص الرئيس على حماية البعد الاجتماعى داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية واستفادوا منها كثيرا، وكان من أولى هذه الخطوات التاريخية دعوة الرئيس لمجلس النواب بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار، كما وجه الرئيس بضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيون في العمل من أجل بناء مصر الحديثة.

وأعلن النائب أن الحكومة تسعى حاليا في استجابة للتنظيم النقابى بحصر جميع الحاصلين على مؤهلات العليا أثناء الخدمة تمهيدا لعرض المشروع الخاص بالتسوية على مجلس النواب في الفصل التشريعى القادم لإقراره، كما وافق المجلس من قبل على إصدار قانون يقضى بصرف البدل النقدى للأجازات تلقائيا عند التقاعد بدلا من اللجوء للمحكمة.

Advertisements

وتابع «وهب الله» أن الرئيس منذ توليه وجه بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل وكان من ثمار هذا التوجه الإنسانى إنشاء المشروع القومى تكافل وكرامة الذي كفل للفقراء معاشات شهرية، وصدر مؤخرا قانون التأمينات والمعاشات الذي جاء بديلا للقانون 79 لسنة 1975 وأصبح لا يتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة ويمثل القانون الجديد غطاء تأمينى يحمى الجميع من المنتفعين سواء كانوا عمال أو أرباب عمل أو أصحاب المعاشات الذي سيحصلون على زيادة تلقائية سنوية في المعاش ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه والأجور إلى ألفين جنيه، وأصبحت الدولة في القانون هي صاحب العمل الذي يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأمينى للعمال من العمالة غير المنتظمة .

كما وضع القانون ضمانات لحماية أموال المعاشات واستثمارها في أنشطة آمنة ومضمونة العوائد المالية وأخيرا وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلنت الحكومة عن إعادة أموال التأمينات من المالية إلى صناديق التأمينات والمعاشات.

وأوضح النائب وهب اللـه أنه في عهد الرئيس صدر قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية من القاعدة إلى القمة وأشار إلى مشروع قانون العمل الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب حيث أقرته لجنة القوى العاملة بالمجلس بعد عقدها جلسات للحوار حول المشروع وتمت الموافقة عليه من أطراف العمل الثلاث، ويقضى القانون الجديد المنتظر آليات للعلاقة والحوار الاجتماعى بين اطراف العمل تحافظ على مصالح العمال وأصحاب العمل حيث يشجع على الاستثمار والخاص لفتح آفاق جديدة للعمل أمام الشباب.

كما أن القانون القادم سينظم العلاقة التعاقدية بين طرفى الإنتاج وفض المنازعات بالطرق الودية وإنشاء محاكم عمالية للفصل بين الطرفين ولن يفصل أي عامل تعسفيا إلا بقرار من المحكمة.