شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستعد لإطلاق مسابقة عالمية لتصميم منصة دولية للشباب والابتكار البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيسة مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر، مع مايكل كورتيكا، وزير الدولة والمفوض الحكومي البولندي لرئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين، إطلاق مسابقة عالمية لتصميم منصة للشباب والابتكار البيئي ليتم اختيار أحسن شعار عن البيئة والحفاظ عليها، واتفق الجانبان أيضا على إطلاق منصة إلكترونية في أقرب فرصة لتكون بمثابة نقطة التقاء للشباب من كافة أرجاء العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، ومايكل كورتيكا، على هامش مشاركتهما في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على دعوة الجهات الراغبة في مساعدتهم لإطلاق مزيد من الابتكارات والمشروعات الناشئة التي تمكن العالم من تنفيذ عملية التحول من النمط التقليدي في التنمية إلى نمط أكثر استدامة ومرونة مناخية.

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وتطرقت الوزيرة إلى إجراءات دمج الشباب في مسيرة العمل البيئي وكيفية دمج أفكارهم المبتكرة ومشروعاتهم ورؤيتهم في الإجراءات التي يجب أن تتخذها دول العالم فيما يخص تغير المناخ والتنوع البيولوجي خلال الفترة المقبلة.

وناقشت خلال الاجتماع أوجه التعاون بين كل من اتفاقيه المناخ واتفاقية التنوع البيولوجى، واستكمال ما تم من إنجازات خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر بشرم الشيخ ومؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ بكاتوفيتسا، حيث قام كورتيكا بتسليم الدكتورة ياسمين فؤاد نسخة من كتيب قواعد عمل كاتوفيتسا الذي يجمع كافة قواعد تنفيذ اتفاق باريس بشكل مفصل.

من جانبه، أعرب الوزير البولندي عن شكره وامتنانه على مجهوداتها أثناء التفاوض في بولندا على محور التمويل، والتى ترأسته الوزيرة مع نظيرها الألماني بعد أن تعثر سير المفاوضات على المستوى الفنى، وأضاف أن مصر من الدول التي تكتب تاريخ الاتفاقية وآليات تنفيذها.