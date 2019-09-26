شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لمياه النيل تستعرض تحضيرات مباحثات المجموعة العلمية المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً اليوم الخميس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. Advertisements وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها فى الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتى سيعقبها اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومى 4 و 5 أكتوبر 2019. وتناولت اللجنة أهمية الانخراط فى تفاوض فنى جاد حول المقترح المصرى، وأية أفكار أو أطروحات أخرى تسهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد فى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث، دون قيام أى طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصرى.

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