شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران ولوفتهانزا الألمانية يوسعان اتفاقية المشاركة لخدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، وشركة لوفتهانزا الألمانية، أكبر شركات الطيران في القارة الأوروبية، عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بين الشركتين الأعضاء في تحالف ستار لإتاحة المزيد من النقاط لعملاء الشركتين سواء في أوروبا أو في مصر.

و صرح الطيار أحمد عادل ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن "مصر للطيران تستهدف توفير شبكة خطوط واسعة لعملائها تصل بهم إلى وجهات السفر الأكثر طلبًا، خاصة في قارة أوروبا ،وبموجب توسيع الاتفاقية الحالية مع شركة طيران لوفتهانزا، أصبح بإمكان عملاء مصر للطيران السفر إلى كل من هامبورج وكولون في ألمانيا، بالإضافة إلى مدينتي نيس بفرنسا ووارسو ببولندا".

ومن جانبه رحب هيكو هيدوتش، رئيس قطاع الشراكات والتعاون بمجموعة لوفتهانزا الألمانية في فرانكفورت بهذا التعاون قائلا "إننا سعداء أنه أصبح بإمكاننا توفير رحلاتنا أمام عملاء شريكنا مصر للطيران إلى المزيد من الوجهات في ألمانيا. وفي نفس الوقت أصبح بإمكان عملاء لوفتهانزا الاستفادة من رحلات مصر للطيران إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ."

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من جانبه، صرح الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه "بعد النجاح الذي حققته مصر للطيران في تعاونها مع شريكنا بالتحالف لوفتهانزا، فإن مصر للطيران تحرص على توسيع تواجدها في القارة الأوروبية عن طريق الوصول إلى وجهات جديدة تلبي رغبات عملائنا."

يذكر أن السفر على رحلات الاتفاقية يوفر العديد من المميزات لعملاء كلتا الشركتين، بما في ذلك خدمة Thorough Check-in والتي تسمح بإنهاء إجراءات السفر من أول نقطة للمغادرة وكذلك الاستمتاع بمميزات برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus ,وكذلك فإن الرحلات إلى كل من هامبورج وكولون متاحة للبيع والسفر عن طريق القنوات البيعية لمصر للطيران مثل الموقع الإلكتروني egyptair.com، بينما ستصبح الرحلات إلى كل من نيس ووارسو للبيع اعتبارًا من 2 أكتوبر على أن تبدأ الرحلات إلى المدينتين اعتبارًا من 9 أكتوبر 2019.