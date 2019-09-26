شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المحافظات اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، بيانا تحذيرا بشأن فصل الخريف، مؤكدة أن فصل الخريف من أجمل فصول السنة، ولكن قد يتخلله ظواهر جوية عنيفة، وحالات عدم استقرار فى بعض الفترات على رأسها تكاثر السحب الرعدية، التى يصاحبها عادة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات، التى تصل لحد السيول أحيانا خاصة على محافظات جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضا على بعض محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المحافظين والمسئولين فى المحافظات إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظاهرة والعمل على إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، وتطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات، والاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحى، والاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية.

وأكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ هذه التدابير لتأمين أرواح المواطنين وسلامة المنشآت، بالإضافة إلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

وأشارت الهيئة أنها سوف تصدر بياناتها التحذيرية وإرسالها للمحافظات بشأن سوء الأحوال الجوية فيها وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل ب 72 ساعة.