شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مصر الخير تستهدف الوصول لفك كرب 70 ألف غارم بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة مصر الخير فك كرب 69 ألف غارمة وغارمة منذ بداية برنامج الغارمين وحتى الأن ﻭانه قبل نهاية 2019 نستهدف الوصول إلى فك كرب 70 الف غارم حيث يتوقع الانتهاء من حصر قضايا وديون 1000 حالة سواء داخل السجون أو تنفيد أحكام نهائية خلال الشهرين القادمين بالإضافة إلى تقديم حزمة من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية لاسر هؤلاء الغارمين ليكونوا تحت مظلة تكافل المؤسسة لغير القادرين مع رعاية أطفال أسر الغارمات وتوفير التمكين الاقتصادى لها أما من خلال اقامة مشروعات صناعية او تجارية حسب ما تجيده الغارمة من مهارات أو اتاحة فرص العمل لهم وذلك تنفيدا لسياسات الدولة بدعم الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا والخروج بهم من دائرة العوز وسد الحاجة والتى تعد أحد أهم أسباب ظاهرة الغارمين فى المجتمع.

وقالت سهير عوض مدير مشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير فى بيان اليوم الخميس إن المؤسسة تنحاز للمرأة الغارمة وتقدم لها مشروعات لتمكينها اقتصاديا حيث يعد برنامج الغارمين من أهم مشروعات مؤسسة مصر الخير لتنمية المجتمع والحفاظ على كيان الاسرة خاصة الفئات الاولي بالرعاية كما أن المؤسسة قدمت ما يزيد عن 3000 مشروع للغارمين 85 % منهم من نصيب السيدات على اعتبار ان المراة هي اساس الاسرة التى لا تستقيم دون وجودها حيث تقوم المؤسسة بمتابعة القضايا الخاصة بالغارمات وحتى خروجها من السجن بعد التفاوض مع الدائنين وسداد كامل الدين المستحق عليهن

Advertisements

وأضافت أنه لا ينتهى دور المؤسسة عند خروج الغارمة من السجن بل يمتد دورها لتوفير الحماية المادية والاجتماعية بتوفير دخل لاسرة الغارمة مع الاخذ في الاعتبار ان ظروف بعضهن تمنعهن من العمل اذا كانت من كبار السكن او مصابة ببعض الامراض الخطيرة وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بتقديم دعم مادى بشكل شهري للغارمة مع استفادة اسرتها بالكامل من جميع برامج المؤسسة في مجالات التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي وأما اذا كانت الغارمة قادرة على العمل فتقوم المؤسسة بتوفير فرص عمل حسب الظروف الاجتماعية والبيئة للاسرة فبعضهم يتم تدريبهم على حرف والحقهم بالعمل سواء في مصانع مصر الخير للسجاد اليدوى في ابيس بالاسكندرية

وأشارت سهير عوض الى أن المؤسسة جاءت لقرية ابيس قبل 7 سنوات لمساعدة اهلها والذي كان من بينهم 172 غارم وغارمة تقدموا للمؤسسة لمساعدتهم وفك كربهم وقامت المؤسسة بالفعل بدفع الديون عنهم وكان التفكير في اقامة مشروعات لهم لتوفير دخل مستمر للاسرة كي لا يقترضوا مرة اخري وبعد دراسات قامت مؤسسة مصر الخير بإنشاء اول مصنع لها للسجاد اليدوى بقرية ابيس ثم توالي اقامة المصانع حيث وصلت الى اربع مصانع للسجاد اليدوى يعمل بها ما يزيد عن 1200 من ابناء القرية من الاسر الاكثر احتياجا بهدف توفير حياة كريمة لهم تمكنهم من تعليم ابنائهم وتجهيز بناتهم للزواج دون اللجوء الى الاستدانه والتى كانت طريق العديد منهم لدخول السجن نتيجة عجزه عن سداد الديون .