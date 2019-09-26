شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يلتقى مدير عام شركة اورانج بى جلوبال اليونانية المتخصصة فى الزراعة والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

-الشركة توقع اتفاقا مع محافظة الوادى الجديد لتوفير 10 آلاف فدان لزراعة البرتقال وإنشاء مجمع متكامل للتصنيع الغذائى المرتبطة بالبرتقال والتصدير

-رئيس الشركة يشيد بما لمسه من تعاون وتسهيلات جادة من جانب المسئولين بوزارة التموين ومحافظة الوادى الجديد ويتطلع لتوقيع اتفاق مماثل مع محافظة البحيرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، نيكولاس جريفس، مدير عام شركة اورانج بى جلوبال اليونانية المتخصصة فى زراعة البرتقال والصناعات الغذائية المرتبطة به، وحضر اللقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وخلال الاجتماع أعرب مدير عام شركة اورانج بى جلوبال عن سعادتهم بتوقيع اتفاق مع محافظة الوادى الجديد لتوفير 10 ألاف فدان لزراعة البرتقال، وإنشاء مجمع متكامل فى مجالات التصنيع الغذائى المرتبطة بالبرتقال، وتصدير المنتجات لأسواق دول العالم، مضيفا أن الشركة تعد أول مستثمر أجنبى فى المجال الزراعى فى الوادى الجديد.

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وأشاد مدير عام الشركة بما لمسه من تعاون وتسهيلات جادة من جانب المسئولين بوزارة التموين ومحافظة الوادى الجديد، مما أسهم فى تسريع الاتفاق حول كافة الجوانب الفنية والقانونية فى وقت قصير.

كما أكد مدير عام أورانج جلوبال أنهم يتطلعون لتوقيع اتفاق مماثل فى القريب العاجل مع محافظة البحيرة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة أورانج لزراعة 10 آلاف فدان، معرباً عن تطلعه لأن يمثل ذلك بداية لتوسعات مستقبلية للشركة، وشركات عالمية أخرى فى مجال الاستثمار الزراعى، موجهاً بقيام محافظة الوادى الجديد وكل الجهات المعنية بالاستمرار فى توفير كافة المرافق اللازمة للمشروع، حتى يتسنى للشركة سرعة بدء العمل فى مراحل التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.