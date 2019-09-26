شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تستعد لإطلاق مسابقة عالمية لتصميم منصة دولية للشباب والابتكار البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقت وزيرة البيئة المصرية، ورئيسة مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر، مع مايكل كورتيكا وزير الدولة والمفوض الحكومي البولندي لرئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين إطلاق مسابقة عالمية لتصميم منصة للشباب والابتكار البيئى ليتم اختيار أحسن شعار عن البيئة والحفاظ عليها واتفق الجانبان أيضا على إطلاق منصة إلكترونية في أقرب فرصة لتكون بمثابة نقطة التقاء للشباب من كافة أرجاء العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة، ومايكل كورتيكا على هامش مشاركتهما فى قمة العمل المناخى بالأمم المتحدة حيث اتفق الجانبان على دعوة الجهات الراغبة فى مساعدتهم لإطلاق مزيد من الابتكارات والمشروعات الناشئة التي تمكن العالم من تنفيذ عملية التحول من النمط التقليدى فى التنمية إلى نمط أكثر استدامة ومرونة مناخية.

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وتطرقت الوزيرة إلى إجراءات دمج الشباب في مسيرة العمل البيئي وكيفية دمج أفكارهم المبتكرة ومشروعاتهم ورؤيتهم فى الإجراءات التى يجب أن تتخذها دول العالم فيما يخص تغير المناخ والتنوع البيولوجي خلال الفترة المقبلة.

بيولوجى

وناقشت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أوجه التعاون بين كل من اتفاقيه المناخ واتفاقيه التنوع البيولوجى، واستكمال ما تم من إنجازات خلال مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر بشرم الشيخ ومؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية تغير المناخ بكاتوفيتسا، حيث قام كورتيكا بتسليم الدكتورة ياسمين فؤاد نسخة من كتيب قواعد عمل كاتوفيتسا الذي يجمع كافة قواعد تنفيذ اتفاق باريس بشكل مفصل.

من جانبه، أعرب الوزير البولندى عن شكره وامتنانه على مجهوداتها اثناء التفاوض فى بولندا على محور التمويل والتى ترأسته الوزيرة مع نظيرها الألمانى بعد أن تعثر سير المفاوضات على المستوى الفنى وأضاف ان مصر من الدول التى تكتب تاريخ الاتفاقيه وآليات تنفيذها.