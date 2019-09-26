شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: يحق لكل مرشح بالانتخابات توكيل آخر لمراقبة سير الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة أطباء القاهرة، إنه نظرا لاقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى، والمقرر انعقادها يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، لاختيار النقيب العام للأطباء، ونقيب النقابة الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس الفرعية، فإن النقابة تؤكد حق كل مرشح بأن يقوم بتحرير توكيل لطبيب آخر ليكون وكيلاً عنه، فى متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، من خلال توكيل بالشهر العقارى أو التوكيل المعتمد من النقابة.

وأوضحت النقابة، أنه يجوز لأى مرشح أن يحرر التوكيلات بالنقابة العامة، أو بأى نقابة فرعية، ويتعين على النقابة العامة أن ترسل صور التوكيلات المعتمدة لكل نقابة فرعية بالفاكس، كما يتعين على النقابة الفرعية أن ترسل جميع صور التوكيلات المحررة بها بالفاكس للنقابة العامة فور تحريرها.



