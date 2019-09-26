شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى بلجراد تنظم جولة أوركسترا النور والأمل للفتيات الكفيفات بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم أوركسترا النور والأمل للفتيات الكفيفات، جولة فى صربيا نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية فى بلجراد، خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الجارى، حيث شملت الجولة أربعة عروض موسيقية فى مدن "بلجراد"، و"نوفى ساد"، و"كراجيوفاتس"، و"أوجيتسا".

وقال السفير "عمرو الجويلى"، سفير مصر لدى صربيا، خلال حفل استقبال نظمته السفارة المصرية تكريماً للأوركسترا برئاسة "أمال فكرى"، وقيادة المايسترو دكتور "محمد سعد باشا"، إن الجولة التى شملت العاصمة وثلاث من أكبر المدن فى شمال ووسط وغرب صربيا تحقق تواجداً للثقافة المصرية فى أوسع قطاع ممكن من المجتمع الصربى.

وقامت السفارة المصرية بعقد اجتماعات متتالية مع ممثلى البلديات، على هامش تقديم الأوركسترا لعروضه المميزة، لبحث تعزيز التعاون الثقافى والاقتصادى.

وثمن "الجويلى" حرص وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية الصربي "زوران جورجوفيتش" على لقاء أعضاء الأوركسترا لتحيتهم، حيث نقل لهم إعجاب الجمهور الصربى بالأداء الراقى والمواهب المتميزة التي تعكس قوة الإرادة والتصميم، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين مصر وصربيا على المستوى الحكومى والشعبى.

وأضاف سفير مصر في بلجراد أن العرض فى العاصمة تم فى مؤسسة "كولاراتس،" وهى أعرق قاعة موسيقية فى صربيا، برعاية من عُمدة "بلجراد"، وبحضور عدد كبير من سفراء السلك الدبلوماسى المعتمدين وكبار الشخصيات الثقافية، مما حقق تواصلاً مع نخبة من كبار المسئولين عن الأنشطة الموسيقية المحلية الذين تقدموا بأفكار ملموسة للتعاون فى هذا المجال.

هذا، وكان أوركسترا النور والأمل قد تم تضمينه، بناء على ترشيح من سفارة مصر في بلجراد، فى معرض "الأشخاص ذو القدرات الخاصة الذين غيروا العالم" الذى افتتحه "مايا جويكوفيتش"، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) شهر يوليو 2019 فى مدينة "نوفي ساد"، شمال صربيا.