شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص يحرض على التظاهر بحوزته فيديوهات إخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص يحرض على التظاهر بحوزته فيديوهات لقناة إخوانية.

وردت معلومات بقيام أحد الأشخاص مواليد 1967، سمسار ونقاش ومقيم بدائرة قسم الشرابية، بالتحريض على التظاهر عبر حسابه على "فيس بوك" يوم الجمعة المقبل والعديد من الشعارات لقناة مكملين والجزيرة ومهاجمة الدولة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 3 تليفونات محمولة وكاميرا، وتم ضبط 10 آلاف كوبون مدون عليها "حالاً مبروك كسبت بقيمة ٥٠٠ جنيه".

وبالفحص تبين أن المتهم المضبوط علي علاقة بشخصين قاما بتكليفه بتجميع أكبر عدد من المواطنين الشباب وتوزيع تلك الكوبونات لهم مقابل النزول لميدان التحرير للتظاهر.