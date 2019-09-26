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ضبط شخص يحرض على التظاهر بحوزته فيديوهات إخوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص يحرض على التظاهر بحوزته فيديوهات لقناة إخوانية.

وردت معلومات بقيام أحد الأشخاص مواليد 1967، سمسار ونقاش ومقيم بدائرة قسم الشرابية، بالتحريض على التظاهر عبر حسابه على "فيس بوك" يوم الجمعة المقبل والعديد من الشعارات لقناة مكملين والجزيرة ومهاجمة الدولة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 3 تليفونات محمولة وكاميرا، وتم ضبط  10 آلاف كوبون مدون عليها "حالاً مبروك كسبت  بقيمة ٥٠٠ جنيه".

وبالفحص تبين أن المتهم المضبوط علي علاقة بشخصين قاما بتكليفه بتجميع أكبر عدد من المواطنين الشباب وتوزيع تلك الكوبونات لهم مقابل النزول لميدان التحرير للتظاهر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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