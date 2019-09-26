شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا لمياه النيل" تناقش التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الرى والسفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية، وممثلى وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.

وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها فى الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتى سيعقبها اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومى 4 و 5 أكتوبر 2019.

وتناولت اللجنة أهمية الانخراط فى تفاوض فنى جاد حول المقترح المصرى، وأية أفكار أو أطروحات أخرى تسهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد فى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث، دون قيام أى طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصرى.