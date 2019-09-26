شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: لا نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات فى القطارات والمترو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النقل في بيان اليوم، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعى، عن دراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت، مؤكدة أنه لا توجد نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات، خلال الوقت الراهن.
وأضافت وزارة النقل، أن أسعار التذاكر كما هى ولن يطرأ عليها أى زيادة، كما أن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكل الفئات بدون أى تغيير أو زيادة، وكافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هى ولن يطرأ عليها أى تغيير أو زيادة، والعمل يجرى على قدم وساق لتطوير كافة قطاعات النقل بمصر.
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