شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن نور يبيع "إخوانه".. يورطهم فى دعوات التظاهر ويتواصل مع الأمن للتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تسريب صوتى جديد للإرهابي الخائن أيمن نور، كشف فى مكالمة له عن رغبته فى التصالح مع الحكومة المصرية والعودة إلى مصر، مؤكدا أنه تحدث مع عدد من الأطراف فى مصر ومنهم أحد القيادات الأمنية إضافة إلى تدخل قيادة صحفية كبيرة.

وكشف التسريب عن خيانة ايمن نور لجماعة الإخوان وللإعلامين الذين يعملون بقنوات الهارب، حيث يحرضهم على الدعوات للتظاهر ضد النظام بينما يرتب أوراقه هو للعودة إلى مصر.

وقال أيمن نور فى التسريب الصوتى الذى أذاعته قناة "اكسترا نيوز" : "جاتلى 3 رسائل من أربع أطراف منهم نائب أردني معرفوش ومنهم شخص تانى كان متبني أنه لازم أرجع فورا لمصر بقناة الشرق وهو يضمن انها تطلع من مدينة الإنتاج وعلى النايل سات ويبقي عندنا الحرية وهو قيادة كبيرة فى جهاز أمني كبير من طريقة كلامه".

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كما جاء فى التسجيل الصوتى أنه تحدّث أيضًا مع صحفي كبير بمصر وأكد أنه سيقوم بإزالة الخلاف بينه وبين الحكومة، قائلا : " أنا بحترم كل وجهات النظر واى شخص أخطأ يعتذر على سبيل التشويه أو التجريح المفروض يعتذر".