شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية: حافظوا على مكتسبات الدولة ولا للفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية أن الكنيسة تصلى من أجل أن يعم الاستقرار وترفض الفوضى التى تضر الفرد والوطن والمجتمع.

حليم قال لـ"الخليج 365":" أصبح الآن لدينا دولة قوية لها مكانتها واحترامها بين الدول، ولدينا مؤسسات فاعلة وكل هذه مكتسبات يجب الحفاظ عليها فهى مسئولية كل مواطن مصرى".

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ووجه المتحدث الرسمى رسالته للمصريين، قائلًا: يجب أن نعمل معا لمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار على كل المناحى، سواء التشريعية أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها من أجل نمو الفرد والمجتمع.

واختتم: نصلى من أجل أن يحفظ الله والوطن والمصريين ويعم السلام والاستقرار ربوع البلاد.