شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية: حافظوا على مكتسبات الدولة ولا للفوضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية أن الكنيسة تصلى من أجل أن يعم الاستقرار وترفض الفوضى التى تضر الفرد والوطن والمجتمع.
حليم قال لـ"الخليج 365":" أصبح الآن لدينا دولة قوية لها مكانتها واحترامها بين الدول، ولدينا مؤسسات فاعلة وكل هذه مكتسبات يجب الحفاظ عليها فهى مسئولية كل مواطن مصرى".
ووجه المتحدث الرسمى رسالته للمصريين، قائلًا: يجب أن نعمل معا لمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار على كل المناحى، سواء التشريعية أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها من أجل نمو الفرد والمجتمع.
واختتم: نصلى من أجل أن يحفظ الله والوطن والمصريين ويعم السلام والاستقرار ربوع البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة القبطية: حافظوا على مكتسبات الدولة ولا للفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.