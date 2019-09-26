شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل الدبلوماسى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى، التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، ضباط القوات المسلحة المرشحين فى مجال العمل فى التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم ، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسياً.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات ، كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والأستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

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تطرقت وزيرة الهجرة خلال الحوار إلى الجهود المبذولة للتواصل مع الجيل الثانى والثالث لأبناء المصريين بالخارج وحمايتهم من أى أفكار دخيلة، وإطلاق مبادرات تؤصل الهوية مثل " اتكلم مصرى " ، ودور وزارة الهجرة فى الاهتمام بالمصريين فى الخارج ، وخاصة الشباب باعتبارهم شركاء فى صناعة مستقبل الوطن ، والسعى لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج ، وربط الخبراء فى مختلف المجالات التنموية فى خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع".

وجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة ، مؤكدة على أهمية دور المرأة المهاجرة فى الخارج وكذا زوجات الملحقين الذين يعدون خير ممثل للوطن وانعكاسا للعصر الذهبى الذى تحياه المرأة بتولى العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التى توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.