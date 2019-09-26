​الحكومة تعدل قرار إنشاء مدينة المنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة. وجرى تعديل إعادة تخصيص مساحة 7211,35 فدان تعادل 30293719 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة المنصورة الجديدة".

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