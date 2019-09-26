الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي كهرباء بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 341.80 فدانًا، تعادل 1.435.886.24 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.

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