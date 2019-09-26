"البيئة": إطلاق مسابقة عالمية لتصميم منصة دولية للشباب والابتكار البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البية ورئيسة مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر، مع مايكل كورتيكا، وزير الدولة والمفوض الحكومي البولندي لرئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين، على إطلاق مسابقة عالمية لتصميم منصة للشباب والابتكار البيئي ليتم اختيار أحسن شعار عن البيئة والحفاظ عليها.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء على هامش مشاركتهما في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة، على إطلاق منصة إلكترونية في أقرب فرصة لتكون بمثابة نقطة التقاء للشباب من كافة أرجاء العالم.

كما اتفق الجانبان، على دعوة الجهات الراغبة في مساعدتهم لإطلاق مزيد من الابتكارات والمشروعات الناشئة التي تمكن العالم من تنفيذ عملية التحول من النمط التقليدي في التنمية إلى نمط أكثر استدامة ومرونة مناخية.

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وتطرقت الوزيرة، إلى إجراءات دمج الشباب في مسيرة العمل البيئي وكيفية دمج أفكارهم المبتكرة ومشروعاتهم ورؤيتهم في الإجراءات التي يجب أن تتخذها دول العالم فيما يخص تغير المناخ والتنوع البيولوجي خلال الفترة المقبلة.

وناقشت وزيرة البيئة، أوجه التعاون بين كل من اتفاقية المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، واستكمال ما تم من إنجازات خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر بشرم الشيخ ومؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية تغير المناخ بكاتوفيتسا، حيث قام كورتيكا بتسليم الدكتورة ياسمين فؤاد نسخة من كتيب قواعد عمل كاتوفيتسا الذي يجمع كافة قواعد تنفيذ اتفاق باريس بشكل مفصل.

وأعرب الوزير البولندي، عن شكره حول مجهودات مصر أثناء التفاوض في بولندا على محور التمويل والتي ترأسته الوزيرة مع نظيرها الألماني بعد أن تعثر سير المفاوضات على المستوى الفني، مضيفًا أن مصر من الدول التي تكتب تاريخ الاتفاقية وآليات تنفيذها.