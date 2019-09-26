ضبط 12 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 48 ساعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور حملات عدة لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت الحملات جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 11976 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3574 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و477 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 32 مخالفات دراجات نارية مخالفة، 135 مخالفة شروط الترخيص، 73 مخالفة "موقف عشوائي"، 82 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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