يقظة مباحث الغربية توقع عصابة لخطف الحقائب بالدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية القبض على عنصرين إجراميين حال قيامهما بسرقة حقيبة يد من أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالي باستخدام دراجة نارية. كانت قوة أمنية تمكنت أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمديرية أمن الغربية من ضبط عاملين، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة، وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية ملك أحدهما وقيادة الآخر، وقيامهما بخطف حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي قدره 156 ألف جنيه من أحد المواطنين بالمعاش حال سيره بذات الشارع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين بذات الإسلوب وأرشدا عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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