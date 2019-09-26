صورة| تعرف على اختصاصات دائرة "النقابات والجمعيات" بالقضاء الإداري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:
انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من الحركة القضائية للمستشارين أعضاء محكمة القضاء الإداري، وذلك للعام القضائي الجديد 2019/ 2020.
ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ تعقد الدائرة الثانية "نقابات وجمعيات" يوم الأحد من كل أسبوع.
وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:
- لنقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك.
- الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب أيا كانت هذه المنازعات، بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها.
- القيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك.
- التجنيد.
- البث الفضائي بأنواعه.
- منازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرتان السابعة عشرة والثامنة عشرة.
- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها.
- المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة عدا ما تختص به الدائرة الأولى بالقاهرة.
- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
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