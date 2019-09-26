مباحث التموين تحبط طرح 264 ألف قطعة أدوات مدرسية مغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم للتصدي إلى قضايا الغش التجاري، وحماية جمهور المستهلكين. مأمورية قادها العميد خالد أبو العلا رئيس مباحث التموين بالجيزة، داهمت مصنعا لإنتاج الأدوات المدرسية كائن بمدينة السادس من أكتوبر؛ لاتهام مالكه بطرح منتجات غير مطابة للمواصفات. أمكن ضبط المدير المسؤول، وبلغ إجمالي المضبوطات 264 ألف قطعة أدوات مدرسية ومكتبية"منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية. جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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