ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه بكفر الشيخ.

تلقى مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ، بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبال أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، مصاب بكدمات متفرقة، أنه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز اعترضته سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، يستقلها أربعة مجهولين بحوزة أحدهم سلاح ناري قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا فأحدث إصابته واصطحبوه عنوة بسيارته لطريق "كفرالشيخ/المحلة) واستولوا منه على (السيارة مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه هاتفه المحمول) وتخلوا عنه بذات الطريق وهربوا .

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ إلى تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" - مقيمين جميعاً بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ ،وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم عدا السائق وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد 8 طلقات خرطوش من ذات العيار ، سيارة ملاكي ملك أحدهم المستخدمان في ارتكاب الواقعة .

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب والاستيلاء على سيارة المجني عليه كرهاً عنه بقصد مساومته على إعادتها مقابل الحصول منه على مبلغ مالي، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمدينة طنطا بالغربية، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإلقائه بأحد المجاري المائية وإنفاقهم المبلغ المالي، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات السيارات من قائديها بذات الأسلوب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.