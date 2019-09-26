حبس عاطل قتل سائقًا لتحرشه ببائعة في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة حلوان، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سائق في المعصرة.
كشفت التحقيقات أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه (سائق توك توك) على خلفية قيام الأخير بمعاكسة بائعة في أحد أسواق المعصرةـ، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين سقط على أثرها السائق قتيلًا.
وأظهرت مناظرة النيابة لجثة الضحية "عبدالظاهر. ش" 20 سنة، إصابته بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته.
وأكدت التحريات أيضًا أن المجني عليه حاول التحرش بالبائعة وإرغامها على استقلال التوكتوك برفقته، فتصدى له المتهم وأصابه بطعنة تسببت في مقتله.
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