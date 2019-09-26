محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك. كانت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط تشكيلاً عصابياً ضم 3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية مسجلة تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" عن طريق المغافلة، والتصرف فيها بالبيع. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 5 جرائم سرقات مركبات توك توك ودراجة نارية)، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابة تخصصت في سرقة مركبات التوك توك بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.