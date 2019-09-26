مصر | الاستعلام عن مصابي حادث انقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن مصابي حادث انقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإعداد تقرير فني حول السيارة المتسببة في حادث الانقلاب، وأمرت بالتحفظ عليها.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة، بانقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن في اتجاه الجيزة، ووقوع مصابين، وعلى الفور تم نشر الخدمات المرورية لرفع حطام السيارة، وذلك بمساعدة الأهالي، كما انتشر رجال المرور لتنظيم حركة السير.
وانتشرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، إثر انقلاب سيارة سوزوكي فان، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده ورود بلاغ للواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، مفاده انقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن، ووجود كثافات مرورية.
ودفع مدير المرور، برجال المرور صحبتهم قوة أمنية، لمكان البلاغ لرفع حطام الحادث، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة سوزوكي فان أعلى محور صفط اللبن، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما أسفر عن انقلاب السيارة بالطريق، وتوصلت التحريات إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب في وقوع الحادث، وتم رفع حطام الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.