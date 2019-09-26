مصر | الاستعلام عن مصابي حادث انقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن مصابي حادث انقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة انقلاب سيارة سوزوكي أعلى محور صفط اللبن في اتجاة الجيزة والتي أسفرت عنها إصابة 3 أشخاص، وكما استعلمت النيابة عن حالة المصابين، وطالبت بكتابة تقرير واف عن حالتهم.

وطلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإعداد تقرير فني حول السيارة المتسببة في حادث الانقلاب، وأمرت بالتحفظ عليها.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة، بانقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن في اتجاه الجيزة، ووقوع مصابين، وعلى الفور تم نشر الخدمات المرورية لرفع حطام السيارة، وذلك بمساعدة الأهالي، كما انتشر رجال المرور لتنظيم حركة السير.