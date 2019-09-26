مصر | "مغشوشة ومقلدة".. ضبط 264 ألف قطعة أدوات مدرسية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مغشوشة ومقلدة".. ضبط 264 ألف قطعة أدوات مدرسية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مصنعا لإنتاج الأدوات المدرسية، بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وضبط داخله 264 ألف قطعة أدوات مدرسية ومكتبية، مغشوشة، ومقلدة لعلامات تجارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطار مفاده بورود معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها، قيام صاحب مصنع للأدوات الصحية، بنطاق قسم شرطة 6 أكتوبر، بإنتاج أدوات مكتبية ومدرسية مغشوشة، ومقلدة لعلامات تجارية.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمصادر السرية، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة، بعد العرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، واستئذان النيابة العامة، وبمداهمة المصنع، تمكنت القوات من ضبط المدير المسئول عن المصنع، كائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله على (264000) قطعة "أدوات مدرسية ومكتبية" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية من ضبط (1101) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية، ضبط (3 أشخاص "تجار أسماك") بمنطقة رشيد (بمحافظة البحيرة) لقيامهم بتجميع الأسماك النافقة استعدادًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك حال استقلالهم لسيارات محملة بمكيات قدرها (9،680) طن "أسماك نافقة"، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

