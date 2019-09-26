أخبار مصر | برلماني يفجر كارثة عن صفقة "تربح" في وزارة التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يفجر كارثة عن صفقة "تربح" في وزارة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن تورط مسؤولين كبار في وزارة التعليم في صفقة كتب "كونكت بلس" بعد فتح التحقيق اليوم من جانب النيابة العامة.

وأشار "أبو طالب" إلى أن هناك الكثير من الشكوك تُحيط حول هذا الأمر، بدايةً من إعلان وزارة التربية والتعليم بتبديل كتاب المستوى الرفيع في مختلف مراحل التعليم الأساسي بكتاب "كونكس بلس"، وتبين أن ذالك مقابل 300 جنيه تحصل لصالح شركة "لونج مان" بالأمر المباشر، مؤكدًا على أن هذا الأمر يشكل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعلمها الجميع، كما يخالف أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 الذي يحظر على الوزارة تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم الخدمات التعليمية استنادا لمبدأ مجانية التعليم التي كفلها الدستور، كما تشكل جريمة الغدر المنصوص عليها بالمادة 114 من قانون العقوبات وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات التي تحظر التعاقد مع الشركات إلا من خلال المناقصات والمزايدات العامة والتي تشكل جريمة تسهيل التربح للغير.

وطالب النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بسرعة فتح تحقيقات موسعّة في هذا الأمر، واستبيان حقيقته وعرضها على الرأي العام، ومحاسبة المتورطين.

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وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كتاب كونكت بلس لطلاب النظام الجديد في الصفوف الأولى بمدارس اللغات عربى ولغات بمثابة كتاب المستوى الرفيع ومادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع وعلى المدارس التى تقرر تدريس مستوى رفيع أن تلتزم بالكتاب المعتمد من الوزارة والمتوفق مع النظام الجديد للتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبار كتاب كونكت المقرر الرئيسي لجميع المدارس فئات المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسمية ورسمى لغات وعربي خاصة ولغات خاصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ذلك يأتي بعد اعتماد منهج كونكت لتلاميذ رياض الأطفال واعتماده في النظام الجديد للتعليم والذي تم تطبيقه منذ العام الدراسى الماضي وتم تعميم المنهج كبديل للغة الإنجليزية وإلغاء أى مناهج أخرى للغة منها كتاب المستوى الرفيع.