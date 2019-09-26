أخبار مصر | "الوعي المجتمعي..التحديات والفرص".. ندوة بـ"القومي للبحوث الاجتماعية" الاثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوعي المجتمعي..التحديات والفرص".. ندوة بـ"القومي للبحوث الاجتماعية" الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يوم الاثنين المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري، ندوة تحت عنوان "الوعي المجتمعي..التحديات والفرص"، وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

ويعقد اللقاء تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلو وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والجهات والمؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه في إطار إسهامات المركز واهتمامه الدائم بمشاكل وقضايا المجتمع المصري والوقوف عليها ودراستها ووضع حلول لها، سيتم استعراض أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين خلال فاعليات الندوة، بحضور ممثلى الجهات والمؤسسات المعنية والمهتمين بالشأن العام من أجل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات في إطار رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين.

وكان عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوى تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان.

وشهد افتتاح المؤتمر غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.

