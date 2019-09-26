شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بالمخاطر التي يواجهها الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد فيها أن الكلية الفنية تعمل على إعداد وتأهيل العناصر البشرية القادرة على التعامل مع نظم التسليح والأجهزة والمعدات الحديثة التي زودت بها أفرع القوات المسلحة في كافة التخصصات بما يضمن القدرة على تحقيق التفوق والتوازن مع تكنولوجيا التسليح العالمية.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا الغالى والنفيس دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة الكلية الفنية وأعضاء هيئة التدريس تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وأشاد وزير الدفاع بطلبة الكلية الفنية العسكرية وقدراتهم الإبداعية والتى انعكست في تحقيق المراكز الأولى بالمسابقات العلمية الدولية التي يشاركون بها، مشيراً إلى أهمية الكلية الفنية العسكرية كأحد أهم الصروح العلمية والبحثية داخل القوات المسلحة والتى قدمت على مدار تاريخها جهودأ كبيرة في دعم وتشجيع البحث العلمى وبناء ضباط مقاتلين متسلحين بالعلم والمعرفة.

وأدار القائد العام حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، وأوصى القائد العام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصى الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملى الذي يحقق الإستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات.

وأكد أن رجال القوات المسلحة لديهم وعى كامل بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن، مشدداً على ضرورة أن يتحلى مقاتلو القوات المسلحة بالانضباط الذاتى والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.