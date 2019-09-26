شكرا لقرائتكم خبر عن زي موحد للمعلمين في الوادي الجديد.. والأهالي: «دلوقتي نقدر نعرف المعلم في أي مكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«دلوقتي نقدر نعرف المعلم في أي مكان».. بهذه الكلمات عبر أهالي الوادي الجديد عن ارتياحهم من تطبيق تجربة الزي الموحد للمعلمين بكافة المدارس.

وقال أحمد خليفة، ولي أمر أحد الطلاب، إن الزي أعاد «هيبة» المعلم وحقق الارتياح والاستقرار الاجتماعي داخل المدرسة.

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فيما حققت التجربة المزيد من الشكل الحضاري والجمالي بالمدارس بعد التزام المعلمين بالزي الذي يتكون من «بدلة سوداء اللون وقميص أزرق والكرافت النبتي»،

وأكد عدد كبير من المعلمين رضاهم عن الزي الذي جاء تلبية لمطلبهم من حيث الشكل واللون، بعدما تسبب الزي الذي تم تجربته العام الماضي في حالة من الاستياء، حيث كان وقتها عبارة عن «بالطو رمادي اللون» وهو ما أدى إلى ضرورة إجراء استطلاع لرأي المعلمين، انتهي إلى الاتفاق على الزي الموحد الذي تم الالتزام به مطلع هذا العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، أنه تقرر تخفيض سعر زي المعلمين بنسبة 20%، وذلك بواقع 10% تتحملها المحافظة، و10% تتحملها نقابة المهن التعليمية، وذلك كدعم ومساهمة لنجاح تجربة الزي الموحد الذي هدفها إعطاء شكل مميز للمعلمين يليق بمكانتهم.

وأشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتزام المعلمين والطلاب بجميع المراحل التعليمية بالزي المدرسي الموحد، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى وعيهم ومشاركتهم الفعالة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة قد أعلنت قبل بدء العام الدراسي بتحملها المصروفات المدرسية للطلاب بالقرى النائية وتوفير الزي المدرسي لهم بالمجان، وكذلك الطلاب الأيتام بجميع مراكز الوادي الجديد.

الزي الموحد للمعلمين بالوادي الجديد

الزي الموحد للمعلمين بالوادي الجديد

الزي الموحد للمعلمين بالوادي الجديد