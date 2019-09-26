شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة كوبري المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير الحديقة الواقعة أسفل كوبري المطار بطريق العروبة، والذي يعد من أهم وأشهر المحاور الرئيسية بالقاهرة نظراً لمرور زوار القاهرة به ذهاباً وإياباً.

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وقامت أجهزة حي النزهة بتطوير الحديقة ورفع كفاءتها وإضافة لمسة جمالية للطريق من طلاء أسفل جسم الكوبري ووضع بردورات تجميلية، مع تكثيف أعمال الانارة مع إنارة جسم الكوبري من أسفل وتزيين الأشجار بأفرع إنارة لإضاءتها ليلاً، وإنشاء أحواض زهور وتهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر مع إضافة مقاعد جلوس للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة المحاور الرئيسية بها وإظهار القاهرة بالمظهر اللائق بها.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، وعادل أبوحديد، رئيس هيئة النظافة.