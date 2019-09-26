شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستقبل السفير الهندي لبحث آليات التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، راهول كولشيرات، السفير الهندى بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء دعم أوجه الشراكة بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي، وخاصة في التعليم الفني، مشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أشار عبدالغفار إلى بدء العمل في الجامعات التكنولوجية الجديدة، وناقش مع السفير الهندي إمكانية استقدام خبراء في مجال التكنولوجيا لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، مشيدا بتقدم الهند في هذا المجال، معربًا عن رغبة مصر في الاستفادة من الخبرة الهندية خاصة في تكنولوجيا المعلومات.

وناقش الوزير مع الجانب الهندي تفــعيل برامج المنح الدراسية المقدمة من الهند، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين والطلاب المتقدمين للاستفادة من هذه المنح، وكذلك الحرص على ضمان توافر المعايير المطلوبة في المرشحين وإجراء الاختبارات اللازمة لحصولهم على المنحة، معربا عن تقدير مصر للبرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها الهند في تخصصات (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الروبوت، الجراحة الروبوتية، وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل البيانات)، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من هذه البرامج.

ومن جانبه، أكد السفير الهندي على حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر في كافة المجالات وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لبناء القدرات والمهارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والإدارة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة خاصة للأجيال الجديدة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدول الصديقة ومن بينها مصر.