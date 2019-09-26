شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية تحصل على اعتماد هيئة جودة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، على الاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد استيفاء الكلية لكافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة، وفقا لتقارير المراجعين والخبراء.

وقدم محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، التهنئة للدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، والدكتورة ودودة بدران، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، والخريجين، على جهدهم المبذول.

وأكد «خميس» أن التعليم يلعب دورا هاما وحيوياً في تطور الشعوب، لذلك تحرص الجامعة البريطانية منذ نشأتها على تميز البرامج العلمية والأكاديمية المقدمة للدارسين بها مع الالتزام بجودة المعايير الدولية والمصرية، موضحا أن الجامعة البريطانية في مصر تستهدف من الحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلياتها، ضمان الحفاظ على جودة البرامج التعليمية والبحثية.

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من جهته، أعرب الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن سعادته باعتماد كلية جديدة من كليات الجامعة البريطانية من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يعد الاعتماد الثالث لكليات الجامعة، حيث سبق وأن تم اعتماد كلية كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية كأول كلية خاصة بالحاسبات في مصر، بالإضافة لاعتماد كلية الهندسة أيضا العام الماضي.

وأضاف «حمد»: «يؤكد هذا الاعتماد المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة فيما يخص جودة التعليم والبحث العلمي»، لافتا إلى أن «الجامعة تشهد منذ تأسيسها طفرة كبيرة في الالتزام بمعايير الجودة البريطانية وهو ما سهل علينا الحصول على الاعتماد المصري».

وتابع: «يشير الاعتماد الأكاديمي إلى أن الكلية مستوفاة للمعايير المطلوبة بما يضمن ترسيخ مستوى الجودة والتطوير في رفع الثقة في مخرجاتها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل والذى بدوره يرفع المستوى العلمي والمهني لطلابها، فضلا عن أنه يفتح أفاقا لتعاون الكلية مع المؤسسات العلمية الدولية في تخصصاتها المختلفة».

فيما أوضحت الدكتورة ودودة بدران، عميد الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، أن اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جاء تكليلا للدعم الكبير والمتواصل من قبل مجلس الأمناء برئاسة محمد فريد خميس، بالإضافة للجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وحرصهم جميعا التقدم والالتزام بمعايير الجودة، لايمانهم بأن الكلية أصبحت أحد أهم المؤسسات في مجالات العلوم السياسية والاقتصاد وإدارة الأعمال وهو ما يؤكده الوعي الذي يتمتع به الدارسون بها وقدرتهم على القيادة والبناء والتنمية.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابع لرئيس مجلس الوزراء، اعتمد خلال جلسته المنعقدة في 25 سبتمبر الجارى، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، وذلك بعد استيفاء المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة كافة، وفقا لتقارير المراجعين والخبراء.