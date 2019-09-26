شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يستقبل رئيس هيئة «فولبرايت» ووفد معهد التعليم الدولي بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، الدكتورة ماجي نصيف مدير هيئة فولبرايت بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بحضور الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير محروس من المكتب الدولي بالجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال لقائه بالوفد، إن الجامعة حريصة على فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية، خاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الفرع الدولي القائم على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة.

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من جانبها، أشادت ماجي نصيف، مدير مكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة، بدور الدكتور محمد الخشت في الاهتمام بتطوير البحث العلمي والنهوض بجودة العملية التعليمية والارتقاء بالموارد البشرية ومواكبة التطورات العلمية العالمية.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس جامعة القاهرة، وفد معهد التعليم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة تقديم منح دراسية للطلاب في مجالات الهندسة والزراعة والطاقة ودعم مجال ريادة الأعمال.

وأوضح الخشت اهتمام جامعة القاهرة بمجال ريادة الأعمال، ودور حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم تدريس مقرري ريادة الأعمال والتفكير النقدي لطلاب الجامعة كجزء أساسي من المقررات الدراسية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مؤسسي ويجب أن تكون شريكًا فعالًا في كل اتفاقياتها ولا تقبل الجامعة بأي شراكة صورية، كما أن سياستنا الحالية هي التحالف مع الجامعات والمؤسسات في إطار خدمة السياسات التنموية للوطن.