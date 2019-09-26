شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وقال زوج ابنة رئيس فرنسا الأسبق جاك شيراك لرويترز اليوم الخميس، إن شيراك توفى عن عمر ناهز 86 عاما. وتولى شيراك رئاسة فرنسا من 1995 إلى 2007، وفى عهده اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية. وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس. وعارض شيراك الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.