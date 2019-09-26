شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسي: مصر حريصة على إعلام مبادئ المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية اكسترا نيوز، تقريراً مصوراً حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقامة حالياً فى نيويورك.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، وفداً يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، بمقر إقامته بنيويورك.