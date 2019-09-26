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شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #محمد_علي_خان_وطنه تريند تويتر فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من أبناء الشعب المصرى لمهاجمة الهارب محمد على، وإعلان رفضهم دعوات العنف والتخريب والتظاهر التى ينادى بها أعداء الوطن، المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
ونشر كذلك المشاركون فى الهاشتاج صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس خاصة فى ظل الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى كل المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.
وحرص المشاركون فى الهاشتاج على تأكيد رفض هذه الدعوات المشبوهة، ونشر صور لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية.
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