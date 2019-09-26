شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يسلم شهادات لأطباء العيون أفارقة تدربوا بمعهد بحوث العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الخميس، مجموعة من أطباء العيون الأفارقة شهادات اجتياز الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث أمراض العيون فى تشخيص وعلاج أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء بمشاركة أطباء 20 دولة إفريقية، بحضور الدكتور شريف كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، وجه الوزير الشكر لكل القائمين على هذه الدورة بداية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وإدارة الشئون العلمية والإدارية، والأساتذة والمدرسين والعاملين بالمعهد لإتمام الدورات التدريبية بدءاً بالمحاضرات النظرية والتدريب التقني علي أحدث أجهزة التعليم الجراحي والحضور الفعلي للعمليات الجراحية اليومية بالمعهد.

وأكد الوزير خلال اللقاء على الاهتمام الذي توليه مصر للقارة الإفريقية، مشيراً للدور الريادى المصرى فى تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة بكافة المجالات خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقى، لافتًا إلى أهمية تفعيل القوافل الطبية فى القارة الأفريقية لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة، والقيام بالدور المحورى المصرى فى الخدمة الطبية التعليمية والعملية لأشقائنا في القارة الأفريقية.

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وأكد الوزير حرص مصر الدائم على توفير تدريب للأطباء الأفارقة بمصر وذلك من أجل رفع الكفاءة العلمية لهم وتبادل الخبرات المشتركة، فضلًا عن تدعيم أواصر العلاقات المصرية الإفريقية، مشيداً بالدور الذي يقوم به معهد بحوث أمراض العيون.

من جانبه أكد الدكتور شريف كراوية، أهمية الدورة التدريبية، التى تناولت أحد أبرز الأمراض التى تعانى منها العديد من الدول الإفريقية وهما أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء، موضحاً دور المعهد في استعداده الدائم لتنظيم مثل هذه الدورات.

وأكد السفير أحمد شاهين، أهمية الشراكة المصرية الإفريقية وتعزيز هذه العلاقة من خلال التعاون المصري الافريقي في شتى المجالات لاسيما المجال الطبي من أجل رفع كفاءه الأطباء الأفارقة.