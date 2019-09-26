شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى عضوا فى الاتحاد الدولى لجمعيات المخترعين بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولى لجمعيات المخترعين بجنيف انضمام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر كعضو رسمى للاتحاد حتى نهاية 2019 وستجدد سنوياً، حيث إن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نظمت خلال السنوات القليلة الماضية عدد من الفاعليات العلمية المحلية والدولية التى تستهدف الباحثين والطلاب والمبتكرين، خاصة والمجتمع بأثره عامة، وتهدف لنشر ثقافة العلوم والابتكار وتشجيع المبتكرين ودعمهم مالياً وفنياً وخلق جيل من الشباب الطموح وزرع روح التفوق والقيادة فيه ليقود نهضة هذه الأمة.

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وكان من أهم هذه الفاعليات معرض القاهرة الدولى للابتكار، الذى تنظمه الأكاديمية لمدة خمسة أعوام ماضية وبصدد الإعداد للنسخة السادسة والتى ستقام الشهر القادم، الذى لاقى قبول من مختلف من مختلف الجهات العلمية والمجنمعية والإعلامية ولفت نظر المسئولين في الدولة وأوصوا باستمرارة وتم تحويله لبرنامج مسابقات تليفزيوني "القاهرة تبتكر" يهدف لخلق نوع آخر من القدوة العلمية بين أطياف الشباب ويقدم نموذجاً جديداً لبرامج علمية جديدة تخلق روح من التنافسية بين أفراد المجتمعوتصل بها إلى السوق المحلية والعالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى أن الأكاديمية تُولى برامج الاستثمار فى شباب الباحثين والمبتكرين من طلاب المدارس والجامعات وغيرهم اهتمامًا كبيراً تنفيذاً لاستراتيجية الدولة، من خلال تبنيها وتشجيعهاللابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة ضمن نظام مؤسسى واضح ومعلن وشفاف.