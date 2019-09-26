شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لبناء وتأهيل وتدريب قيادات الصف الثانى فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بدأت عصرا جديدا من تأهيل وتدريب الكوادر فى المحليات وقادة المستقبل والاهتمام ايضاً ببناء وتأهيل وتدريب صف قيادى ثانى في المحليات مما يساهم فى الدفع بالشباب وتمكينهم من تنفيذ خطط التنمية على المستوى المحلى والاتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع المقبل، التى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة، يستفيد منها 175 متدرب من جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، بتخريج دفعات 3 دورات تدريبية هى تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والرقابة والمتابعة وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية فى مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات وهى حقيبة تدريبية جديدة نفذها مركز سقارة للمرة الأولى.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن أن مركز التنمية المحلية بسقارة يبدأ مطلع الاسبوع المقبل تنفيذ حقيبة تدريبية جديدة لأول مرة عن اساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات وذلك للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوى التحول الرقمى لرفع كفاءة العاملين فى مجال التحول الرقمى حتى يتواكب ادائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجى مما يساهم فى تحقيق الرضا العام من خلال تحسين الخدمة التى يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمنى والفنى والمالى والأخلاقى والتأكد من حسن المعاملات والقضاء على الفساد بالمحليات .