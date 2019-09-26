صور.. نقابة المعلمين تنظم رحلة تعليمية للطلاب المتفوقين من كليات الزراعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رحلة تعلمية للطلاب المتفوقين من كليات الزراعة، لزيارة أحد الصروح الزراعية والصناعية، المتخصصة فى تثمين الدواجن وزراعة العنب وزيت الزيتون، للتوعية بأهمية النهوض بقطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه.
ويأتى ذلك فى إطار حرص نقابة المعلمين على توعية الطلاب بأهمية الاستثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى فى الزراعة مع التركيز على التخصص، لدعم الاقتصاد القومى من خلال الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى ثم البدء فى التصدير لتوفير العملات الأجنبية.
وانتهت الرحلة بشرح توضيحى داخل إحدى المدارس التى تعمل على تعليم العلوم الطبيعية، والمساعدة فى التطبيق العملى لها ويتم من خلالها نقل أحدث النظريات العالمية فى مجال الزراعة ونقلها للمهندسين المصريين لتطبيقها.
وانتهت الزيارة بجولة داخل مصنع زيت الزيتون للوقوف على مراحل التصنيع بدءً من غسل ثمرات الزيتون ثم فصل الشوائب وطحن الثمرة ثم مرحلة العجن والتصفية والتخزين المؤقت ثم التخزين الدائم وأخيراً التعبئة والنقل والبيع.
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