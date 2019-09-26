شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حصر الشوارع المتهالكة ورصفها وتحذيرات لشركات النظافة من التقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة، بإعداد خطة عاجلة تتضمن حصر بكل الشوارع بالأحياء والمراكز والمدن التى تحتاج إلى الرصف ولم يتم إدارجها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ، حتى يتم دراسة إمكانية إدراجها ضمن خطط الرصف المستقبلية القادمة، فى إطار حرص الدولة واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالبنية التحية بكافة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد محافظ الجيزة على أن يصنف الحصر على ثلاث مراحل كأولوية أولى وثانية وثالثة على حسب حالة كل شارع وأهميتة للمواطنين وذلك بعد التنسيق مع شركات المرافق للتأكد من عدم إدرجها ضمن مشاريع المرافق خلال الفترة القادمة.

وأشار المحافظ بأنه جار تطوير ورصف شارع كعابيش بطول 1,2 كم وشارع المنشية بطول 2كم بعد توسعتهم وإزالة كافة الإشعالات وتعديات المحلات من على خطوط التنظيم وتطوير شبكة الإنارة وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة، ضمن خطة المحافظة فى النهوض بمستوى الطرق والمحاور المرورية الرئيسية وإنشاء محاور مرورية طولية وعرضية لمواجهة التكدس المرورى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية بنطاق حى الهرم وبولاق الدكرور حيث تفقد خلالها حالة النظافة والإشغالات والرصف موجهاً رئيس حى الهرم بالتأكيد على مقاول الرصف بسرعة الانتهاء من الأعمال بالشوارع وتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية.

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كما وجه مدير مديرية الطرق بالتنبيه على شركة الرصف المسئولة عن شارع ترعة عبد العال بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع لما له من أهمية لمواطنى بولاق الدكرور.

وخلال الجوله قرر المحافظ مجازاة مسئول النظافة بحى الهرم لتدنى مستوى النظافة موجهاً رئيس الهيئة النظافة بالإنتهاء من رفع كافة مخلفات القمامة والرتش الموجودة أسفل الطريق الدائرى بالإضافة إلى تجريد طريق المنشية ورفع ناتج التجريد، مشدداً على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالمتابعة الجادة لشركات الجمع المنزلى والتأكد من قيامهم برفع جميع مخلفات القمامة والتراكمات بحد أقصى الساعة الثامنة صباحاً وتوقيع غرامات مضاعفة على الشركات المتقاعسة فى أداء الأعمال المكلفة بها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الهرم وبولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.