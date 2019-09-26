شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ 1096 نشاط توعوى لمواجهة السحابة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة، أنها تتابع من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والقليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة، إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وأوضحت أن ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة، على رفع وعى المواطنين وتحفيزهم للمشاركة فى مواجهة السحابة السوداء، فقد تم تنفيذ عدد 1096ندوة توعوية حتى تاريخه من خلال الافرع الاقليمية ،لتوعية المزراعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التى تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية و الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس و المفارم و الجرارات الزراعية بأجر رمزى وكذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

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وقامت محاور الوزارة المنتشرة بالمحافظات بتحرير 85 محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات بإستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 2847 منشأة صناعية حتى تاريخه و تبين مخالفة عدد 653منشاة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفى سياق متصل تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 14866 سيارة حتى تاريخه و تبين مخالفة 3108 سيارة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.