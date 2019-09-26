شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يبدأ حملة توعوية لمحافظات بعنوان: "أمانة الكلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية موسعة تُنفذ فى مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، ويشارك فيها نحو 3500 واعظ وواعظة بعنوان: "أمانة الكلمة"، بضرورة وأهمية التلاحم بين وعاظ الأزهر وبين مختلف فئات المجتمع للتعامل مع القضايا التى تمس اهتماماتهم بشكل مباشر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن الحملة تقوم على مجموعة من المحاور المهمة، ومنها بيان أهمية الكلمة وتأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وأن الكلمة الإيجابية تبنى الأوطان كما أن الكلمة السلبية تهدم كل بنيان، كما تستهدف الحملة فى محاورها المتنوعة التوعية بأهمية التثبت فى استقبال المعلومات أو تداولها بين الناس سواء بشكل مباشر أم عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

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وأضاف عياد أن الحملة تستعرض أيضًا كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الشائعات وكيف تعامل معها الصحابة الكرام؟، بالإضافة إلى استحضار نماذج من مواقف الصحابة والتابعين فى حرصهم على تحرى الصدق ونشر الثقة والطمأنينة بين الناس.

وأوضح الأمين العام أن الحملة سيتم تنفيذها فى المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب في الفترات المسائية بالإضافة إلى المساجد والمقاهي الثقافية، من أجل الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم وتوعية أكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أن الحملة لا تقتصر على الاتصال المباشر فقط، وإنما يتم تنفيذها إلكترونيًا من خلال النشر اليومى على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بمجمع البحوث الإسلامية وعبر موقعه الإلكترونى الرسمى.