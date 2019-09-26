شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حديقة كوبرى المطار بعد تطويرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بالحديقة الواقعة أسفل كوبرى المطار بطريق العروبة الذى يعد من أهم وأشهر المحاور الرئيسية بالقاهرة، نظراً لمرور زوار القاهرة به ذهاباً وإياباً.

وأجرت أجهزة حى النزهة بتطوير الحديقة ورفع كفائتها وإضافة لمسة جمالية للطريق من طلاء أسفل جسم الكوبرى ووضع بردورات تجميلية مع تكثيف أعمال الإنارة مع إنارة جسم الكوبرى من أسفل وتزيين الأشجار بأفرع إنارة لإضائتها ليلاً، وإنشاء أحواض زهور وتهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر مع إضافة مقاعد جلوس للمواطنين.

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وأضاف المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة المحاور الرئيسية بها وإظهار القاهرة بالمظهر اللائق بها.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة ، وعادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة، وعدد من قيادات المحافظة.