بطريرك الروم الكاثوليك للدبلوماسيين: المسيح كان سفيرًا للمحبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك اليوم بالمطران إبراهيم سلامة الذى يخدم رعايا الطائفة بالأرجنتين وبأعضاء السلك الدبلوماسى والقناصلة العاملين والممثلين لثلاثة وعشرين دولة، فى مدينة روساريو الأرجنتينية. ثمن البطريرك عمل الدبلوماسيين والقناصلة الإنسانى ودورهم في نقل وتمثيل دولهم أفضل تمثيل. Advertisements وأضاف: أن المسيح هو مثال كل قنصل لأنه جاء العالم كسفير لمحبّة الله على الأرض وهو الذي نقل هذه المحبّة من خلال خدمته للإنسان الذي هو جوهر الرسالة، معربًا عن سعادته بلقائهم مُتمنّياً لهم خدمة تليق بإنسانيّة الإنسان الذى خلقه الله على صورته ومثاله.

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